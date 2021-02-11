Невероятной жестокостью отличился один из живодеров в Одесской области
Неизвестный прибил гвоздями кота к деревянному кресту. Это произошло в одном из населенных пунктов Подольского района, рассказали в пресс-службе полиции, передает Politeka.net
Жуткую картину увидела одна из местных жительниц и вызвала полицию.
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Прибывшие правоохранители обнаружили посреди улицы деревянный крест, на котором гвоздями было прибито тело мертвого кота.
Сейчас принимают меры по установлению лица, причастного к данному правонарушению.
Решается вопрос о правовой квалификации события.
Ранее мы сообщали, что возмущенные бездействием правоохранителей зоозащитники вышли на митинг в Одессе, их поддержали простые жители.
В пятницу, 5 февраля, около сотни людей устроили пикет под стенами главного управления Нацполиции Одесской области, что на Еврейской, 12.
Митингующие требуют более тщательного расследования в делах о жестоком обращении с животными, а также наказывать живодеров, которые уничтожают и калечат животных.
По словам одесситов, они регулярно сталкиваются с проблемой, когда полиция не реагирует на звонки, связанные с преступлениями против братьев наших меньших.
«От убийства животного до убийства человека один шаг», - гласит один из лозунгов в руках пикетчицы.
Напомним, что на остановке иномарка переехала пешехода, кадры трагедии в Одесской области: "Не увидел в темноте"
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