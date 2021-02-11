В Одессе полиция задержала отца-насильника

Подробности рассказали в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net

Сообщается, что 48-летний мужчина систематически насиловал жену и двух дочек, одной из которых всего 15 лет.

Об издевательствах над семьей в правоохранительные органы обратились посторонние люди. Сами жертвы насильника были настолько напуганы, что держали все в тайне не один год.

Одессит сказал жене, что это его мечта и начал развращать дочерей, когда им было 13 и 16 лет, убеждая, что это норма, а когда те стали сопротивляться, начал применять к ним физическую силу и запугивать, чтобы те ничего не рассказывали матери.

Одна из дочерей находилась в таком страхе, что даже задумывалась о самоубийстве. Кроме того, женщина и сама была жертвой домашнего тирана и насильника, который, ко всему прочему, был ранее судим за тяжкие преступления.

В полиции открыли уголовное производство по факту изнасилования. В его рамках назначен ряд экспертиз. Фигурант задержан в процессуальном порядке. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Кроме того, в ходе следствия будет дана оценка действиям правонарушителя, побудившие одну из его дочерей покончить с жизнью.

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