В Одессе хозяева бросили собаку бойцовской породы одну в квартире, которую арендовали

О вопиющем инциденте говорится в сюжете «7 канала», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, в одном из домов на улице Добровольского соседи пожаловались на постоянный шум, который доносился из квартиры.

Как выяснилось, стаффордширскй терьер по кличке Малыш был закрыт в маленькой клетке в чужом жилище Известно, что собака жила одна как минимум два месяца, лишь изредка к нему приходили владельцы квартиры.

Многие волонтеры побоялись забирать пса в местные приюты из-за опасной породы. Однако чуть позже кинологи из центра собаководства "Страж" взяли бойцовскую собаку под свою опеку.

Они рассказали, что животное было очень сильно напугано, настолько, что не выходило из клетки ни под каким предлогом. Малыша пришлось доставать при помощи удавки.

Ранее мы сообщали, что невероятной жестокостью отличился один из живодеров в Одесской области.

Неизвестный прибил гвоздями кота к деревянному кресту. Это произошло в одном из населенных пунктов Подольского района.

Жуткую картину увидела одна из местных жительниц и вызвала полицию.

Прибывшие правоохранители обнаружили посреди улицы деревянный крест, на котором гвоздями было прибито тело мертвого кота.

Принимаются меры по установлению лица, причастного к данному правонарушению.

Напомним, что на остановке иномарка переехала пешехода, кадры трагедии в Одесской области: "Не увидел в темноте"

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