В Одессе заметили маленького мальчика, который ночью бродил по улицам без сопровождения взрослых

На ребенка, который шел вдоль дороги один на улице Химической, обратили внимание прохожие и вызвали полицию. Об этом сообщили в патрульной службе, передает Politeka.net

Инспекторы мгновенно отреагировали на сообщение и приехали по указанному адресу. Там они увидели хорошо одетого двухлетнего мальчика.

Ребенок не разговаривал, поэтому не мог объяснить полицейским, как его зовут и где он живет. Патрульные приступили к поискам его родителей, опрашивая местных, однако никто ничего не знал и тогда малыша привезли в отделение.

Но вскоре в полицию сами позвонили его родители.

Ранее мы сообщали, что в Одессе родителей призвали не пускать детей в школу в пятницу, 12 февраля.

Причина - стремительное ухудшение погодных условий, которые принесет арктический циклон Волкер. Как отметила глава департамента образования Елена Буйневич, все школы Одессы будут работать, однако в связи с сильными снегопадами, осложнениями на дорогах и снижением температуры воздуха городские службы рекомендуют по возможности оставлять детей дома.

"Уважаемые родители, примите во внимание. Учебные заведения завтра работают, но если есть возможность ограничить передвижения по городу, дети учатся далеко и добираются самостоятельно", - сообщила она.

Елена Буйневич особо подчеркнула, что в пятницу, 12 февраля, пропуск не будет считаться прогулом, если поставить в известность классного руководителя.

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