Мошенники используют всё более хитрые способы обмана, чтобы выманить деньги у людей

Так, в последнее время на удочку аферистов попадают люди, которые горячо желают найти работу. О схеме мошенничества в трудоустройстве рассказала Елизавета Бугаева в известном паблике «Черный список Одесса», тем самым предупредив других людей, передает Politeka.net

Так, одесситка, которая искала работу через интернет сообщила, как попалась на удочку аферистки, которой она заплатила около тысячи гривен, а в результате осталась без денег. Девушка хотела найти работу на дому без лишних хлопот, при этом заявленная зарплата на эту вакансию оказалась выше среднерыночной, порядка 20 тысяч гривен в месяц. Но для того, чтобы пройти обучение, нужно было оплатить взнос в размере 950 тысяч гривен. Естественно, после того, как казанная сумма была заплачена , работодатель исчезла и связь с ней восстановить невозможно.

«Здравствуйте! Мошенница 5167 8031 2272 3286 её номер карты. Оплатила 950 грн за так называемую работу в интернете "Зарабаток на заданиях" Обманула и поставила в Черный список!!!"» , - написала она.

Пользователи в соцсетях не прошли мимо и принялись комментировать.

«Максимум, что Вы можете сделать: прийти в банк и написать заявление, чтобы Вам вернули деньги (отменили перевод средств с карты на карту). Только не указывайте правду, почему хотите отменить транзакцию. Напишите, что переводили одному человеку, но ошиблись цифрой и перевели не туда. Может поможет»,

«Вообще моя первая мысль была "вот автор поста глупая" и тд. Потом подумал, предупредила на всякий случай таких же наивных, смело и не анонимно. Молодец. По остатку видно, что последние деньги на картеЖаль человека на самом деле»,

«Ну неужели ещё кто-то ведётся на это? Никогда никому не платите за работу! Если работодатель заинтересован, он никогда не будет требовать денег. Вы работаете чтоб деньги зарабатывать. А тут у вас ещё работы нет, но уже вы уже свои деньги отдали»,

«Люди, работа - это когда платят вам! А когда вам предлагают заплатить за работу - это кидалово», - пишут в сети.

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