Под Одессой неадекватная женщина разбила кирпичами шесть автомобилей
Происшествие случилось утром, 11 февраля в поселке Хлебодарском. Сначала об этом рассказали очевидцы в телеграм-канале "Одесса-Инфо", передает Politeka.net
Местные говорят, что женщина бегала и кричала фразу "люди, вы где?". Также она заглядывала в каждый автомобиль и била двери в подъезд. По внешнему виду женщины, соседи заподозрили действие каких-то наркотических веществ и вызвали стражей порядка.
Позже информацию прокомментировали полицейские, рассказав подробности.
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После того, как правоохранители прибыли на место вызова, застали там 39-летнюю злоумышленницу.
Женщина не смогла объяснить зачем она это сделала. Опросив родственников женщины и владельцев поврежденных автомобилей, полицейские выяснили, что она разбила шесть машин. В том числе и свой автомобиль.
Сейчас она отправлена медучреждение, где должны выяснить была ли она под влиянием психотропов.
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