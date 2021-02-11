Под Одессой неадекватная женщина разбила кирпичами шесть автомобилей

Происшествие случилось утром, 11 февраля в поселке Хлебодарском. Сначала об этом рассказали очевидцы в телеграм-канале "Одесса-Инфо", передает Politeka.net

Местные говорят, что женщина бегала и кричала фразу "люди, вы где?". Также она заглядывала в каждый автомобиль и била двери в подъезд. По внешнему виду женщины, соседи заподозрили действие каких-то наркотических веществ и вызвали стражей порядка.

Позже информацию прокомментировали полицейские, рассказав подробности.

После того, как правоохранители прибыли на место вызова, застали там 39-летнюю злоумышленницу.

Женщина не смогла объяснить зачем она это сделала. Опросив родственников женщины и владельцев поврежденных автомобилей, полицейские выяснили, что она разбила шесть машин. В том числе и свой автомобиль.

Сейчас она отправлена медучреждение, где должны выяснить была ли она под влиянием психотропов.

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