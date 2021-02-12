В одесской квартире на поселке Таирова 10-летнего мальчика нашли в петле
Страшную картину увидела мать, когда вернулась домой - её сын висел на двери комнаты. Семья проживала в одной из квартир на проспекте Академика Глушко. Об этом
Как рассказали соседи, в тот роковой вечер, 11 февраля, мать мальчика оставила сына дома одного, а когда вернулась то увидела его в петле.
Известно, что женщина работает учителем, семья неполная, мальчик живет без отца.
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Обстоятельства произошедшего и причины, которые могли толкнуть ребенка на такой поступок, сейчас выясняются.
Отметим, в последнее время случаи суицидов среди детей участились в Одесском регионе.
Ранее мы сообщали о том, что на улице Михайловской из окна 19-го этажа выпал 11-летний мальчик-подросток и погиб
Подозревают суицид.
Соседи рассказали, что подросток жил с бабушкой и отцом. Мать умерла более года назад. У мальчика часто возникали ссоры с отцом из-за этого он сбегал из дома.
Также соседи утверждают, что ребенок в последнее время сбрасывал вещи с балкона и смотрел как они летят.
Напомним, что ревнивец устроил расправу в Одессе, всё из-за девушки: кадры с места трагедии
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