В одесской квартире на поселке Таирова 10-летнего мальчика нашли в петле

Страшную картину увидела мать, когда вернулась домой - её сын висел на двери комнаты. Семья проживала в одной из квартир на проспекте Академика Глушко. Об этом сообщает "7 телеканал".

Как рассказали соседи, в тот роковой вечер, 11 февраля, мать мальчика оставила сына дома одного, а когда вернулась то увидела его в петле.

Известно, что женщина работает учителем, семья неполная, мальчик живет без отца.

Обстоятельства произошедшего и причины, которые могли толкнуть ребенка на такой поступок, сейчас выясняются.

Отметим, в последнее время случаи суицидов среди детей участились в Одесском регионе.

Ранее мы сообщали о том, что на улице Михайловской из окна 19-го этажа выпал 11-летний мальчик-подросток и погиб

Подозревают суицид.

Соседи рассказали, что подросток жил с бабушкой и отцом. Мать умерла более года назад. У мальчика часто возникали ссоры с отцом из-за этого он сбегал из дома.

Также соседи утверждают, что ребенок в последнее время сбрасывал вещи с балкона и смотрел как они летят.

Напомним, что ревнивец устроил расправу в Одессе, всё из-за девушки: кадры с места трагедии

Как сообщала Politeka, Одессе маршрутчик напал и избил пассажира, который расчитался за проезд мелочью

Также Politeka писала, что неадекват расправился с людьми в Одессе кадры с места: "Вышел на улицу с человеческой головой"