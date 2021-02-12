В Одессе на поселке Котовского мужчина-пешеход сначала попал под колеса иномарки, а потом его тело переехала маршрутка
Смертельное ДТП случилось в четверг, 11 февраля, на пересечении улиц Сахарова и Заболотного.
Жуткие кадры с места аварии показали в Telegram-канале "Ху***я Одесса", передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"Легковушка насмерть сбила человека, а потом маршрутчик не заметил и переехал еще раз", - говорится в сообщении.
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Как стало известно, сначала пострадавшего сбила легковая машина Opel, виновник аварии скрылся с места ДТП. Потом его переехала маршрутка №232, водитель которой не заметил лежащего на дороге человека. У бедняги не было шансов на спасение, и он погиб от полученных травм.
На опубликованных кадрах видно, как маршрутка в очередной раз переезжает пострадавшего, подскакивая через него, будто переезжает "лежачего полицейского".
На месте работала полиция.
Подробности инцидента выясняются.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области водитель на иномарке переехал лежащего на проезжей части мужчину.
Происшествие с трагическими последствиями случилось около 18 часов на автобусной станции в селе Ивановка.
Предварительно установлено, что 47-летний водитель автомобиля Toyota не заметил лежащего на дороге 45-летнего пешехода и сбил его.
От полученных травм пострадавший умер еще до приезда медиков скорой помощи. Почему он лежал посреди проезжей части – на данный момент неизвестно. Однако водитель в свое оправдание сообщил, что из-за плохого освещения пешехода попросту не было видно.
Напомним, что в Одессе маршрутки с пассажирами попали в ДТП: момент удара зафиксировали на видео
Также Politeka сообщала, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура.