Поздно вечером 11 февраля в паркинге жилого комплекса произошел пожар

Соответствующее видео обнародовали очевидцы в местный паблик «Одесса как она есть», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«В Белом Парусе горит машина в паркинге. Очень много пожарок», - говорится в сообщении.

Позже инцидент прокомментировали в пресс-службе по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.

По словам спасателей, они ликвидировали возгорание в помещении паркинга 20-ти этажного жилого дома на улице Литературной.

Как выяснилось, загорелся легковой автомобиль Porsche Caуenne. Информация о возгорании поступила в Службу спасения в 23:02.

Прибывшие на место вызова спасатели ликвидировали огонь в 23:22. Площадь пожара составила 2 кв.м.

К счастью, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Ранее мы сообщали, что в одесской квартире на поселке Таирова 10-летнего мальчика нашли в петле.

Страшную картину увидела мать, когда вернулась домой - её сын висел на двери комнаты. Семья проживала в одной из квартир на проспекте Академика Глушко.

Как рассказали соседи, в тот роковой вечер, 11 февраля, мать мальчика оставила сына дома одного, а когда вернулась то увидела его в петле.

Известно, что женщина работает учителем, семья неполная, мальчик живет без отца.

Обстоятельства произошедшего и причины, которые могли толкнуть ребенка на такой поступок, сейчас выясняются.

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