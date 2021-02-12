В Одесской области 29-летний мужчина побил, а потом изнасиловал пожилую женщину

Вопиющий инцидент случился в октябре месяце прошлого года, о нем рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Житель Березовского района среди ночи залез в дом 74-летней женщины.

Сначала он избил хозяйку дома, сломав ей нос и вызвав черепно-мозговую травму. А после этого против ее воли вступил с ней в половую связь.

Полицейские разыскали негодяя и после проведения ряда экспертиз задержали его.

Сейчас мужчине объявлено подозрение по ч.1 ст.152 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал правонарушителю меру пресечения в виде содержания под стражей.

Насильнику грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

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48-летний мужчина систематически насиловал жену и двух дочек, одной из которых всего 15 лет.

Об издевательствах над семьей в правоохранительные органы обратились посторонние люди. Сами жертвы насильника были настолько напуганы, что держали все в тайне не один год.

Одессит сказал жене, что это его мечта и начал развращать дочерей, когда им было 13 и 16 лет, убеждая, что это норма, а когда те стали сопротивляться, начал применять к ним физическую силу и запугивать, чтобы те ничего не рассказывали матери.

Одна из дочерей находилась в таком страхе, что даже два раза пыталась совершить самойбийство. Кроме того, женщина и сама была жертвой домашнего тирана и насильника, который, ко всему прочему, был ранее судим за тяжкие преступления.

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