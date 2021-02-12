Состояние собаки хаски по кличке Марс, которого жестоко избил житель Одесской области, ухудшилось
Об этом сообщила на странице в Фейсбук волонтер Елена Корень, которая взяла животное под свою опеку, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По словам одесситки, 10 февраля собаке заделали УЗИ брюшной полости и обнаружили опухоль на селезенке.
Елена говорит, что провести гистологию опухоли пока нельзя, поскольку пес не выдержит наркоз.
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Также есть жидкость в брюшной полости. Сейчас медики ветеринарной клиники делают все возможное для улучшения состояния хаски.
Неравнодушные жители тревожаться за собаку и выражают слова поддержки на страницах соцсетей.
«Душа разрывается, очень жаль что так, Маркус молимся за тебя, держись дорогой »,
«Леночка и Марсик держитесь! Вы оба борцы и молодцы! Мы с вами каждую секунду!»,
«Опухоль ладно а вот отказ от еды плохо.....но ходит уже хорошо»,
«Маркус, миленький, пожалуйста, держись. Кушай, набирайся сил. Как же хочется тебя обнять. Ты справишься. Мы верим и надеемся.», - пишут в сети.
Напомним, что 31 января в поселке Холодная Балка Одесской области мужчина поймал соседскую собаку породы хаски, избил ее, а потом захотел повесить.
Об этом узнали местные жители и вызвали полицию, которая приехала, но никаких не отреагировала на инцидент.
Неравнодушные люди отобрали у неадеквата животное и доставили в тяжёлом состоянии в ветеринарную клинику. Собаку пришлось ввести в искусственную кому. У нее проломлен череп и перелом челюсти.
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