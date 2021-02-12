В Одессе поймали молодого парня, который промышлял кражами в церкви и не только
Так, в одном из одесских храмов 23-летний парень прикинулся прихожанином, а затем после богослужения незаметно вынес дорожную сумку, которую работник церкви ненадолго оставил без присмотра. Об этом
Как выяснилось, в сумке находились одежда, смартфон и документы.
Впрочем, этого вору оказалось недостаточно и, спустя некоторое время, он сломал замок на велосипеде, припаркованном возле магазина. На краденом транспорте он отправился на рынок, где продал с рук и смартфон, и сам велосипед.
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Вора уже задержали, часть украденных вещей вернули. Сейчас полицейские разыскивают покупателей телефона и велосипеда.
Злоумышленнику грозит до 5 лет за решеткой, если его признает виновницам суд.
Отметим, в последнее время случаи воровства из храмов участились в Одесском регионе.
Ранее мы писали, что неизвестные обчистили еще одну церковь в Одесской области.
Ограбление произошло ночью 6 января в храме Святого Димитрия Солунского Московского патриархата, который находится в селе Виноградарь Раздельнянского района.
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