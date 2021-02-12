В Одессе поймали молодого парня, который промышлял кражами в церкви и не только

Так, в одном из одесских храмов 23-летний парень прикинулся прихожанином, а затем после богослужения незаметно вынес дорожную сумку, которую работник церкви ненадолго оставил без присмотра. Об этом рассказали в местной полиции, передает Politeka.net

Как выяснилось, в сумке находились одежда, смартфон и документы.

Впрочем, этого вору оказалось недостаточно и, спустя некоторое время, он сломал замок на велосипеде, припаркованном возле магазина. На краденом транспорте он отправился на рынок, где продал с рук и смартфон, и сам велосипед.

Вора уже задержали, часть украденных вещей вернули. Сейчас полицейские разыскивают покупателей телефона и велосипеда.

Злоумышленнику грозит до 5 лет за решеткой, если его признает виновницам суд.

Отметим, в последнее время случаи воровства из храмов участились в Одесском регионе.

Ранее мы писали, что неизвестные обчистили еще одну церковь в Одесской области.

Ограбление произошло ночью 6 января в храме Святого Димитрия Солунского Московского патриархата, который находится в селе Виноградарь Раздельнянского района.

Воры люди взломали входную дверь в храм и похитили все деньги из урн для пожертвований.

Всего было украдено полторы тысячи гривен.

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Как сообщала Politeka, мошенники под видом соцработников промышляют в Одессе, кто под ударом.

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