В центре Одессы неадекват с ножом в руках до смерти напугал прохожих
Хулигана заметили вечером 11 февраля на улице Греческой. Он был под действием наркотических веществ, рассказали в пресс—службе патрульной полиции, передает Politeka.net
Мужчина был настроен очень агрессивно, держал в руке нож, неадекватно себя вел и угрожал окружающим.
На требование патрульных прекратить буянить не реагировал. В результате его задержали – при проверке обнаружили нож и таблетки (предварительно, наркосодержащие).
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Для выяснения всех обстоятельств происшествия нарушителя передали следователям.
Отметим, что в последнее время участились случаи, когда люди под действием психотропов или наркотиков ведут себя буйно в общественных местах.
Так, под Одессой неадекватная женщина разбила кирпичами шесть автомобилей.
Происшествие случилось утром, 11 февраля в поселке Хлебодарском.
Местные говорят, что женщина бегала и кричала фразу "люди, вы где?". Также она заглядывала в каждый автомобиль и била двери в подъезд. По внешнему виду женщины, соседи заподозрили действие каких-то наркотических веществ и вызвали стражей порядка.
После того, как правоохранители прибыли на место вызова, застали там 39-летнюю злоумышленницу.
Женщина не смогла объяснить зачем она это сделала. Опросив родственников женщины и владельцев поврежденных автомобилей, полицейские выяснили, что она разбила шесть машин. В том числе и свой автомобиль.
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