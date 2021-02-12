В центре Одессы неадекват с ножом в руках до смерти напугал прохожих

Хулигана заметили вечером 11 февраля на улице Греческой. Он был под действием наркотических веществ, рассказали в пресс—службе патрульной полиции, передает Politeka.net

Мужчина был настроен очень агрессивно, держал в руке нож, неадекватно себя вел и угрожал окружающим.

На требование патрульных прекратить буянить не реагировал. В результате его задержали – при проверке обнаружили нож и таблетки (предварительно, наркосодержащие).

Для выяснения всех обстоятельств происшествия нарушителя передали следователям.

Отметим, что в последнее время участились случаи, когда люди под действием психотропов или наркотиков ведут себя буйно в общественных местах.

Так, под Одессой неадекватная женщина разбила кирпичами шесть автомобилей.

Происшествие случилось утром, 11 февраля в поселке Хлебодарском.

Местные говорят, что женщина бегала и кричала фразу "люди, вы где?". Также она заглядывала в каждый автомобиль и била двери в подъезд. По внешнему виду женщины, соседи заподозрили действие каких-то наркотических веществ и вызвали стражей порядка.

После того, как правоохранители прибыли на место вызова, застали там 39-летнюю злоумышленницу.

Женщина не смогла объяснить зачем она это сделала. Опросив родственников женщины и владельцев поврежденных автомобилей, полицейские выяснили, что она разбила шесть машин. В том числе и свой автомобиль.

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