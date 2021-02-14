На место прибыло много спасателей

В торговом центре Одессы началась срочная эвакуация людей из-за пожара

Происшествие случилось днем, 14 февраля в ТЦ "Остров", который расположен напротив автостанции «Привоз»

Об этом сообщают в телеграм-канале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Очевидцы говорят, что в здании произошло возгорание. На месте работают несколько пожарных машин. Весь персонал и посетителей эвакуировали.

Также имеется информация, что пожар начался по причине непотушенной сигареты. Внутри торгового центра все еще работает пожарная сигнализация.

Сведений о пострадавших и обстоятельствах инцидента пока нет.

На обнародованном видео можно увидеть, как несколько автомобилей ГСЧС, не сумели подъехать к зданию торгового центре вплотную из-за припаркованных автомобилей.

Ранее мы сообщали, что в одесской квартире на поселке Таирова 10-летнего мальчика нашли в петле.

Страшную картину увидела мать, когда вернулась домой - её сын висел на двери комнаты. Семья проживала в одной из квартир на проспекте Академика Глушко.

Как рассказали соседи, в тот роковой вечер, 11 февраля, мать мальчика оставила сына дома одного, а когда вернулась то увидела его в петле.

Известно, что женщина работает в школьной столовой, семья неполная, мальчик живет без отца.

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