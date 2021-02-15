Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Киев-Одесса, которое забрало жизни людей

Там столкнулись две фуры. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net(чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

Авария случилась возле села Болгарка Раздельнянского района, перед Клеверным мостом.

Спасатели рассказали, что произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей – Man TGX и Renault Magnus. Оба водителя погибли на месте. Одному было 33 года, второму 51 год. Их тела извлекали из искореженных машин.

Удар был такой силы, что одна из кабин транспортного средства буквально рассыпалась на части, а из прицепа на дорогу рассыпался товар.

Вторая фура также получила существенные повреждения у нее оторвалась кабина и сильно деформировалась. Об этом можно судить из обнародованных кадров.

В операции по ликвидации ДТП приняли участие 6 спасателей и 2 единицы спецтехники.

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