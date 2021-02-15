Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Киев-Одесса, которое забрало жизни людей
Там столкнулись две фуры. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net(чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)
Авария случилась возле села Болгарка Раздельнянского района, перед Клеверным мостом.
Спасатели рассказали, что произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей – Man TGX и Renault Magnus. Оба водителя погибли на месте. Одному было 33 года, второму 51 год. Их тела извлекали из искореженных машин.
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Удар был такой силы, что одна из кабин транспортного средства буквально рассыпалась на части, а из прицепа на дорогу рассыпался товар.
Вторая фура также получила существенные повреждения у нее оторвалась кабина и сильно деформировалась. Об этом можно судить из обнародованных кадров.
В операции по ликвидации ДТП приняли участие 6 спасателей и 2 единицы спецтехники.
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