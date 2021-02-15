В Одесской области мужчина расправился со своим коллегой и выбросил его тело в лесу

Его труп обнаружили 13 февраля в лесополосе, расположенной в 300 метрах от переезда и автодороги в селе Барабой Овидиопольского района. О этом сообщает издание « Думская », со ссылкой на источники в полиции.

Полиция установила, что 55-летний погибший был из города Южный. Он попросил 32-летнего жителя Теплодара, с которым работал на одном предприятии, отвезти его в Болград для покупки автомобиля. Тот охотно согласился, однако по дороге между мужчинами вспыхнула ссора, один из которых достал металлический провод и принялся душить свою жертву.

После того, как тело перестало подавать признаки жизни, убийца выбросил его в лесополосе и забрал себе деньги в сумме 110 долларов и 50 тысяч гривен.

Полиция уже задержала подозреваемого. Теперь ему грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что в одесской квартире на поселке Таирова 10-летнего мальчика нашли в петле.

Страшную картину увидела мать, когда вернулась домой - её сын висел на двери комнаты. Семья проживала в одной из квартир на проспекте Академика Глушко.

Как рассказали соседи, в тот роковой вечер, 11 февраля, мать мальчика оставила сына дома одного, а когда вернулась то увидела его в петле.

Известно, что женщина работает в школьной столовой, семья неполная, мальчик живет без отца.

Также мы писали, что в одной из школ Одесской области нашли трупы людей. Это произошло в селе Красная Коса Белгород-Днестровского района.

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