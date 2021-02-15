Суровая зимняя погода сохранится в Одессе на протяжении всей недели

Метеорологи сообщили, что сейчас Одесский регион, как и всю Украину в целом занял антициклон, который принес с собой ультраполярный холод, сильный ветер и морозы, передает Politeka.net

В середине недели через Одессу пройдет циклон. На один день в городе потеплеет, но морозы из Арктики быстро вернутся и останутся как минимум до конца недели.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на Сретение в Одессе маловероятны осадки, правда автомобилистам стоит вести себя очень осторожно, потому что дороги города покроются гололедом.

Ветер северо-западный, с порывами до 9-14 метров в секунду. Температура ночью будет 5-10 °С мороза, днем – 0-5 °С со знаком минус.

Во вторник, 16 февраля, в Одессе еще больше похолодает. Небо над городом будет ясным. Осадков не предвидится. Ветер южный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16 °С мороза, днем будет около 5-10 °С со знаком минус.

В среду, 17 февраля, сохранятся сильные морозы, но вечером температура воздуха начнет расти. Погода будет по-прежнему ясной, без осадков. Во второй половине дня умеренный ветер начнет дуть с юга.

Температура воздуха ночью -10-12°, днем 4-6° мороза.

В четверг, 18 февраля, Одессу затянет тучами и в городе пойдет небольшой снег.

Впервые за неделю температура на градуснике поднимется выше нуля. Также во второй половине дня порывистый ветер сменит свое направление и начнет дуть с севера. Температура ночью составит 3 градуса мороза, днем поднимется до +2.

В пятницу 19 февраля с новым антициклоном из Арктики в город вернутся морозы. Ветер сменных направлений, 15-18 метров в секунду. Ночью похолодает до 10-15 °С ниже нуля, днем температура поднимется около 3-8 °С мороза. Осадков в этот день синоптики не обещают.

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