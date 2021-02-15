В Одессе сотрудник банка украл деньги у клиента

Как передает Politeka.net, подробности сообщили в пресс-службе полиции.

Работник банка с помощью собственного электронного кабинета сменил номер контактного телефона клиента, его паспортные данные и ИНН, а после этого незаконно завладел деньгами в размере 30 тысяч, которые находились на карточном счету.

Он использовал предоставленные ему электронные доступы к внутренним банковским сетям и системам для оформления заявки на выдачу денег.

Банковскому сотруднику уже объявили о подозрении в несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывалась в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранилась на носителях такой информации, как лицу, которое имело право доступа к ней (ч.1 ст .362 УК).

Мужчине грозит либо штраф в размере 3400-6800 гривен или исправительные работы на срок до двух лет.

До этого мы сообщали о двух масштабных аферах через интернет.

В первом случае жертвой мошенников стал 50-летний мужчина, проживающий в селе Мирное. Он заказал на одном из сайтов удобрения и заплатил за них более миллиона гривен предоплаты, но товар так и не получил.

Другой случай – 34-летняя жительница села Петрово хотела приобрети через интернет автомобиль из Европы и перечислила на счет неизвестного более ста тысяч гривен предоплаты. Заказанного транспорта обманутая женщина так и не дождалась.

По всем зарегистрированным фактам правоохранители начали производство по статье за мошенничество.

Напомним, что на Одесчине мужчина расправился с коллегой ради 50 тысяч гривен: "Попросил отвезти в другой город"

Также Politeka сообщала, что суровая зимняя погода нанесет новый удар после выходных в Одессе: "впервые градусник покажет..."