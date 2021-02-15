Волна пьяных ДТП накрыла Одессу, разбито много машин и есть пострадавшие
Только за одни сутки в городе случилось несколько крупных аварий, виновниками которых стали водители, севшие за руль под действием алкоголя. Подробности сообщили в патрульной полиции и показали кадры с места происшествий, передает Politeka.net
Первая авария произошла 14 февраля около 21 часа на улице Академика Сахарова.
39-летний пьяный водитель на Жугулях не учел скользкой дороги, не выдержал безопасную скорость и дистанцию и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21104, который от удара отбросило на автомобиль Mercedes, ожидавший на перекрестке разрешающий сигнал светофора. От удара ВАЗ-21114 отбросило на припаркованный автомобиль Mercedes Benz 213.
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В ДТП есть пострадавший – это один из водителей.
Еще одна пьяная авария на скользкой дороге случилась через несколько часов на перекрестке улиц Николаевская дорога и Добровольского.
Там, 36-летний водитель автомобиля Toyota, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, не учел дорожной обстановки и совершил столкновение с автомобилями Daewoo и Skoda. После чего Toyota продолжила движение по инерции и врезалась в столб.
За медицинской помощью обратилась водитель автомобиля Skoda.
Одесские патрульные полицейские отметили, что только за ночную смену они обнаружили 9 пьяных водителей за рулем.
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