Волна пьяных ДТП накрыла Одессу, разбито много машин и есть пострадавшие

Только за одни сутки в городе случилось несколько крупных аварий, виновниками которых стали водители, севшие за руль под действием алкоголя. Подробности сообщили в патрульной полиции и показали кадры с места происшествий, передает Politeka.net

Первая авария произошла 14 февраля около 21 часа на улице Академика Сахарова.

39-летний пьяный водитель на Жугулях не учел скользкой дороги, не выдержал безопасную скорость и дистанцию и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21104, который от удара отбросило на автомобиль Mercedes, ожидавший на перекрестке разрешающий сигнал светофора. От удара ВАЗ-21114 отбросило на припаркованный автомобиль Mercedes Benz 213.

В ДТП есть пострадавший – это один из водителей.

Еще одна пьяная авария на скользкой дороге случилась через несколько часов на перекрестке улиц Николаевская дорога и Добровольского.

Там, 36-летний водитель автомобиля Toyota, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, не учел дорожной обстановки и совершил столкновение с автомобилями Daewoo и Skoda. После чего Toyota продолжила движение по инерции и врезалась в столб.

За медицинской помощью обратилась водитель автомобиля Skoda.

Одесские патрульные полицейские отметили, что только за ночную смену они обнаружили 9 пьяных водителей за рулем.

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