В Одессе 14-летний мальчик пострадал в результате взрыва петарды

Происшествие случилось в воскресенье днем 14 февраля. Об этом пишет местный сайт « Думская ».

По информации издания, подросток у себя дома в Сабанском переулке пытался распилить петарду, в результате чего она сдетонировала у мальчика в руках.

Пострадавший был госпитализирован в Одесскую областную детскую больницу У него были оторваны ногтевые фаланги на трех пальцах левой руки.

Одесситы принялись комментировать происшествие в сети.

"Печальный случай", " Слабоумие и отвага", " Всё это реально, к сожалению. Мощная петарда, скорее к взрывпакету уже ближе, плюс пилил на столе, и при взрыве вся энергия не рассеилась равномерно во все стороны, а от стола направилась в одну сторону, а там рука… Вот направленным взрывом и пострадали пальцы",

"В 14 лет хоть что-то да должно уже быть в черепной коробочке", - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, что в одесской квартире на поселке Таирова 10-летнего мальчика нашли в петле.

Страшную картину увидела мать, когда вернулась домой - её сын висел на двери комнаты. Семья проживала в одной из квартир на проспекте Академика Глушко.

Как рассказали соседи, в тот роковой вечер, 11 февраля, мать мальчика оставила сына дома одного, а когда вернулась то увидела его в петле.

Известно, что женщина работает в школьной столовой, семья неполная, мальчик живет без отца.

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