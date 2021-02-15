Всё в море бежит

В сети показали, как в Одессе сливают канализацию прямо в море

Сброс нечистот заметили на пляже в Аркадии, в воскресенье, 14 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса как она есть», показав видео в придачу, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«Как в Аркадии канализацию в море сливают...», - говорится в подписи.

На кадрах можно увидеть, как грязная вода с неприятным запахом выливалась прямо из бетонных укреплений набережной.

Пользователи в сети уже отреагировали на увиденное различными комментариями. Вот что они пишут.

«Красивейший уголок Одессы в короткое время превратили в самый неуютный район города...»,

«Это жесть просто, сказать можно одно - Доверяй делам», «Какое место, такие и стоки»,

«А потом говорят, что в Аркадии море чистое»,

«А люди купаются взахлеб»,

«В Черноморке также, всё в море бежит»,

«Не зря вся Аркадия г**ном воняет», «Это конечно очень печально, пока мы молчим всё море в отходах будет», - пишут в сети.

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