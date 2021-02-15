В Одессе на поселке Котовского молодая девушка украла у продавца смартфон, пока он спал за прилавком

Момент воровства попал на камеры наблюдени. Видео обнародовали в телеграм-канале «Подслушано Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Пострадавший просит помощи неравнодушный людей в поисках воровки, которая украла у него телефон.

«У меня вчера украли телефон. есть видео воровки, зашла в магазин и вышла с телефоном.. я уснул за прилавком», - рассказал продавец.

Пользователи сети принялись обсуждать инцидент, комментарии были весьма нелицеприятными. В основном одесситы осуждали мололодого человека, за его халатное отношение к работе.

«Спасть надо дома, а на работе работать. Теперь придется работать на новый телефон».

«Работяга, сам клюнул носом. Я считаю, что это заслуженно, не нужно спать на работе»,

«Такого лоха и не грех нагреть»,

«Она переживала, чтобы выспался, тихонько воровала»,

«Хорошо отделался, надо было еще и ноут забрать. Халатное отношение к работе наказуемо», - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области мужчина расправился со своим коллегой и выбросил его тело в лесу.

Его труп обнаружили 13 февраля в лесополосе, расположенной в 300 метрах от переезда и автодороги в селе Барабой Овидиопольского района.

Полиция установила, что 55-летний погибший был из города Южный. Он попросил 32-летнего жителя Теплодара, с которым работал на одном предприятии, отвезти его в Болград для покупки автомобиля. Тот охотно согласился, однако по дороге между мужчинами вспыхнула ссора, один из которых достал металлический провод и принялся душить свою жертву.

После того, как тело перестало подавать признаки жизни, убийца выбросил его в лесополосе и забрал себе деньги в сумме 110 долларов и 50 тысяч гривен.

Полиция уже задержала подозреваемого. Теперь ему грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы.

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