В Черном море и причерноморских лиманах запрещается вылов камбалы (глоссы)

Запрет начал действовать с 15 февраля и продлиться до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-службе Государственного агентства рыбного хозяйства.

В дело в том, что сейчас начинается нерест этой рыбы и поэтому будут запрещены промышленный и любительский вылов.

Штраф за одну камбалу составляет 850 грн.

Уточняется, что запрет касается участка от Старостамбульского устья до Белгородского канала включительно и на 10 км в глубь Черного моря. Запрет установлен в целях сохранения численности этого вида водных биоресурсов во время нереста.

Ранее мы сообщали, что суровая зимняя погода сохранится в Одессе на протяжении всей недели.

Метеорологи сообщили, что сейчас Одесский регион, как и всю Украину в целом занял антициклон, который принес с собой ультраполярный холод, сильный ветер и морозы.

В середине недели через Одессу пройдет циклон. На один день в городе потеплеет, но морозы из Арктики быстро вернутся и останутся как минимум до конца недели.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе маловероятны осадки, правда автомобилистам стоит вести себя очень осторожно, потому что дороги города покроются гололедом.

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