Под Одессой произошел взрыв в жилом доме

Происшествие случилось среди ночи в частном одноэтажном доме, находящемся в селе Фонтанке-2. Там взорвался газовый котел из-за «веерных отключений» электричества, сообщает « 7 канал» .

В результате взрыва выбило окна и двери, повредило стену, разбило и разбросало мебель. Теперь дом оказался непригоден для жилья.

Жильцы чудом уцелели. Хозяева дома, 60-летний пенсионер и его 84-летняя мама, вынуждены теперь жить у соседей.

Тем временем в РЭСе и сельсовете заверяют, что у них все исправно, мол ваши проблемы.

Ранее мы сообщали, что в Одессе 14-летний мальчик пострадал в результате взрыва петарды.

Подросток у себя дома в Сабанском переулке пытался распилить петарду, в результате чего она сдетонировала у мальчика в руках.

Пострадавший был госпитализирован в Одесскую областную детскую больницу. У него были оторваны ногтевые фаланги на трех пальцах левой руки.

Также мы писали, что в жилом комплексе Радужный обрушился лифт. В кабинке в это время находилось два человека.

Местные жители рассказали, что коммунальщики игнорируют все жалобы, которые касаются неисправности лифтов. Аварийные ситуации в новостойках комплекса возникают уже не первый раз. Люди утверждают, что некоторые кабины трясутся и регулярно застревают.

В тоже время начальник местного ЖКСа все обвинения опровергает и утверждает, что жильцы сами виноваты в авариях, потому что перегружают подъемники. А упавший лифт вовсе не падал, а просто совершил аварийную остановку.

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