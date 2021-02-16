Подросток из Одессы поехал на учебу в другой город и бесследно пропал

Об исчезновении семнадцатилетнего Андрея Ермоленко сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, передает Politeka.net

Как стало известно, еще 12 февраля парень уехал в город Черноморск на обучение и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы.

В последний раз, когда его видели был одет в вязаную темно-синюю жилетку, черные тактические джинсы, черную куртку, черную шапку с надписью Polic.

Если вам известно о местонахождении пропавшего, в полиции просят позвонить по телефону (048) 779 49 38 или 102.



Ранее мы сообщали, что в Одессе 14-летний мальчик пострадал в результате взрыва петарды.

Подросток у себя дома в Сабанском переулке пытался распилить петарду, в результате чего она сдетонировала у мальчика в руках.

Пострадавший был госпитализирован в Одесскую областную детскую больницу. У него были оторваны ногтевые фаланги на трех пальцах левой руки.

Также мы писали, что в одесской квартире на поселке Таирова 10-летнего мальчика нашли в петле.

Страшную картину увидела мать, когда вернулась домой - её сын висел на двери комнаты. Семья проживала в одной из квартир на проспекте Академика Глушко.

Напомним, что неадекват «под кайфом» схватился за нож прямо на улице в центре Одессы: в сети показали его фото

Также Politeka сообщала, что суровая зимняя погода нанесет новый удар после выходных в Одессе: "впервые градусник покажет..."