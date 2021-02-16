Подросток из Одессы поехал на учебу в другой город и бесследно пропал
Об исчезновении семнадцатилетнего Андрея Ермоленко сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, передает Politeka.net
Как стало известно, еще 12 февраля парень уехал в город Черноморск на обучение и до сих пор не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы.
В последний раз, когда его видели был одет в вязаную темно-синюю жилетку, черные тактические джинсы, черную куртку, черную шапку с надписью Polic.
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Если вам известно о местонахождении пропавшего, в полиции просят позвонить по телефону (048) 779 49 38 или 102.
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