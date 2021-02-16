В Одесской области девочка с друзьями обокрала прикованную к постели пенсионерку

Циничное преступление произошло в Беляевке, сообщает пресс-служба местной полиции, передает Politeka.net

Так, подростки пробрались в дом к лежачей 80-летней женщине и забрали у старушки деньги, которые она прятала в своей постели.

Как выяснили в полиции, к краже оказалась причастна 15-летняя правнучка пострадавшей. Девочка привела в дом к своей родственнице друзей-одногодок, но, чтобы быть неузнанной, осталась ждать у входа.

В свое оправдание юные злоумышленники заявили, что им нужны были деньги на собственные нужды, и они их уже потратили.

В полиции отметили, что девушки впервые нарушили закон, парень отбывал наказание в специальном воспитательном учреждении за совершение кражи. Всем трем полицейские сообщили о подозрении по ч.3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. За грабеж фигурантам грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Ранее мы сообщали, что в Одессе будут судить преступную банду, состоящую из молодых девушек и парней.

Они подозреваются в серии разбойных нападений и грабежей.

Преступная группировка состояла из 4 человек. Двое юношей и две девушки в течение октября-ноября прошлого года совершили 8 грабежей и разбоев с применением насилия на территории Одессы.

Подозреваемые разработали план, по которому отнимали у своих жертв мобильные телефоны, часы, драгоценные украшения и наличные деньги.

Сумма нанесенного ущерба составляет порядка 130 000 гривен.

Если суд докажет их вину, то злоумышленникам грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества.

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