В Одесской области девочка с друзьями обокрала прикованную к постели пенсионерку
Циничное преступление произошло в Беляевке, сообщает пресс-служба местной полиции, передает Politeka.net
Так, подростки пробрались в дом к лежачей 80-летней женщине и забрали у старушки деньги, которые она прятала в своей постели.
Как выяснили в полиции, к краже оказалась причастна 15-летняя правнучка пострадавшей. Девочка привела в дом к своей родственнице друзей-одногодок, но, чтобы быть неузнанной, осталась ждать у входа.
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В свое оправдание юные злоумышленники заявили, что им нужны были деньги на собственные нужды, и они их уже потратили.
В полиции отметили, что девушки впервые нарушили закон, парень отбывал наказание в специальном воспитательном учреждении за совершение кражи. Всем трем полицейские сообщили о подозрении по ч.3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. За грабеж фигурантам грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.
Ранее мы сообщали, что в Одессе будут судить преступную банду, состоящую из молодых девушек и парней.
Они подозреваются в серии разбойных нападений и грабежей.
Преступная группировка состояла из 4 человек. Двое юношей и две девушки в течение октября-ноября прошлого года совершили 8 грабежей и разбоев с применением насилия на территории Одессы.
Подозреваемые разработали план, по которому отнимали у своих жертв мобильные телефоны, часы, драгоценные украшения и наличные деньги.
Сумма нанесенного ущерба составляет порядка 130 000 гривен.
Если суд докажет их вину, то злоумышленникам грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества.
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