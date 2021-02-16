В Одесской области пожарники потушили возгорания в доме, но спасти пострадавшего не удалось

Смертельный пожар разгорелся в селе Малаивцы Окнянского района, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу спасателей.

Так, 15 февраля в 20.11 в ГСЧС поступил сигнал о том, что горит частный дом. Как выяснилось, там загорелись вещи.

Пожар на площади 2 кв. метра был потушен через полчаса, но спасти 62-летнего хозяина дома не удалось. Его обгоревшее тело нашли на пепелище.

Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.



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Происшествие случилось днем, 14 февраля в ТЦ "Остров", который расположен напротив автостанции «Привоз».

Очевидцы говорят, что в здании произошло возгорание. На месте работали несколько пожарных машин. Весь персонал и посетителей были выведены из здания на улицу.

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Происшествие случилось среди ночи в частном одноэтажном доме, находящемся в селе Фонтанке-2. Там взорвался газовый котел.

В результате взрыва выбило окна и двери, повредило стену, разбило и разбросало мебель. Теперь дом оказался непригоден для жилья.

Жильцы чудом уцелели. Хозяева дома, 60-летний пенсионер и его 84-летняя мама, вынуждены теперь жить у соседей.

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