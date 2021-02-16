Переполненные школы и детские сады стали серьезной проблемой для Одессы
В частности, на каждые 100 мест в городских детсадах приходится 140 детей, а очередь в детские учреждения составляет 1968 человек.
Такую информацию озвучила директор департамента образования и науки Елена Буйневич, пишет
Чиновница сообщила, что всего в одесских детских садах пребывает порядка 30 тысяч воспитанников.
Ситуация крайне сложная, ее не спасает то, что в прошлом году были открыты 9 новых групп: шесть - в детсад № 145 и по одной - в садиках 187, 95 и 96.
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Школы также перегружены учениками, уверяет Буйневич. Многим из них приходится работать в две смены и с каждым годом таких учебных заведений всё больше.
В среднем в одном классе (а всего их в одесских школах 3749 классов, что на 97 больше, чем в предыдущем году) учатся 29 школьников при норме в 25 человек.
Ранее мы сообщали, что подросток из Одессы поехал на учебу в другой город и бесследно пропал.
Об исчезновении семнадцатилетнего Андрея Ермоленко сообщили в полиции.
Как стало известно, еще 12 февраля парень уехал в город Черноморск на обучение и до сих пор не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы.
В последний раз, когда его видели был одет в вязаную темно-синюю жилетку, черные тактические джинсы, черную куртку, черную шапку с надписью Polic.
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