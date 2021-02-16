В Одесской области начальница почтового отделения присваивала деньги, которыми люди оплачивали газ
Циничную схему мошенничества проворачивала 38-летняя женщина в Хлебодарском, сообщается на сайте Нацполиии региона, передает Politeka.net
Сотрудницу почтового отделения подозревают в присвоении 20 тысяч гривен, которые местные жители заплатили ей для перевода коммунальных платежей за газоснабжение.
В полиции сообщили, что женщина не вносила полученные деньги в отчеты, а злоупотребляя служебным положением тратила их по своему усмотрению.
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В результате, 11 жителям Хлебодарского начали приходить платежки с долгами за газ, они обратились за разъяснениями в центральное отделение почты и схема вскрылась.
Действия фигурантки квалифицировали по ч.1 и 2 ст.191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.
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