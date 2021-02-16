В Одесской области начальница почтового отделения присваивала деньги, которыми люди оплачивали газ

Циничную схему мошенничества проворачивала 38-летняя женщина в Хлебодарском, сообщается на сайте Нацполиии региона, передает Politeka.net

Сотрудницу почтового отделения подозревают в присвоении 20 тысяч гривен, которые местные жители заплатили ей для перевода коммунальных платежей за газоснабжение.

В полиции сообщили, что женщина не вносила полученные деньги в отчеты, а злоупотребляя служебным положением тратила их по своему усмотрению.

В результате, 11 жителям Хлебодарского начали приходить платежки с долгами за газ, они обратились за разъяснениями в центральное отделение почты и схема вскрылась.

Действия фигурантки квалифицировали по ч.1 и 2 ст.191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

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Он использовал предоставленные ему электронные доступы к внутренним банковским сетям и системам для оформления заявки на выдачу денег.

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