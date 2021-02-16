В Одессе трамвай осошел с рельсов после того, как его протаранила легковушка

Известно, что происшествие случилось утром 16 февраля на улице Ицхака Рабина, не доезжая улицы Инглези. Очевидцы успели сделать кадры на месте инцидента, которыми поделились в сети, передает Politeka.net

«БМВ зашла в 10-й трамвай. Общественного транспорта не ждите», - пишут очевидцы.

В пресс-службе «Одесгорєлектротранс» уже прокомментировали аварию, сообщив подробности.

В районе разворотного кольца в трамвай №10 врезался автомобиль, в результате столкновения вагон сошел с рельсов.

Как уточнили в пресс-службе, ЧП обошлось без пострадавших, так как пассажиров в вагоне не было.

Движение было приостановлено менее часа. На данный момент трамваи по маршруту №10 курсируют по обычному графику.

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