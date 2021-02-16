Несмотря на спад эпидемии, коронавирус продолжает уносить человеческие жизни в Одесской области

По состоянию на 16 февраля, в регионе зафиксировано 127 новых случаев заболевания, общее число инфицированных с начала пандемии составляет 83 тысячи 498 человек. Об этом сообщает сайт СНБО, который мониторит ситуацию по распространению болезни, передает Politeka.net

За сутки от вируса и сопутствующих заболеваний скончались 6 пациентов. Общее число погибших в Одесской области достигло 1 381 человек. Удалось полностью излечиться от недуга 76 663 жителям, из них 296 – за последние сутки. На данный момент в Одесской области болеют 5 454 человека Covid-19.

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Наиболее распространенными симптомами коронавируса являются общая сильная слабость, головная боль, боли в мышцах и суставах, потеря обоняния и вкуса. А вот нетипичными признаками могут быть рвота, диарея, тошнота.

"Также это температура, кашель, высокое давление, удушье. Среди менее распространенных симптомов коронавируса можно выделить тошноту, рвоту, диарею. Также коронавирус может скрываться за конъюнктивитом и болями в глазах", - поведала семейный врач Елена.

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