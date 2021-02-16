Два десятка спасателей тушили пожар, который вспыхнул в коммунальной квартире в центре Одессы

Подробности происшествия рассказали в пресс-службе областного ГСЧС, передает Politeka.net

Возгорание началось в 07:54 в четырехэтажном жилом доме на улице Конной.

Прибывшие на место пожарники увидели, что на третьем этаже здания в общем коридоре коммунальной квартиры загорелась электрощитовая.

Огонь удалось потушить в течение 20 минут. За это время успело выгореть 10 квадратных метров площади.

Во время тушения из задымлённой квартиры была спасена пострадавшая 17-летняя девушка. Её передали медикам скорой помощи.

Отмечается, что в ликвидации огня приняли участие 21 человек личного состава и 5 пожарных расчётов.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области пожарники потушили возгорания в доме, но спасти пострадавшего не удалось.

Смертельный пожар разгорелся в селе Малаивцы Окнянского района.

Так, 15 февраля в 20.11 в ГСЧС поступил сигнал о том, что горит частный дом. Как выяснилось, там загорелись вещи.

Пожар на площади 2 кв. метра был потушен через полчаса, но спасти 62-летнего хозяина дома не удалось. Его обгоревшее тело нашли на пепелище.

По предварительным данным, к возгоранию привело нарушение правил пожарной безопасности. По словам родственников, мужчина имел проблемы с психическим здоровьем и мог сам поджечь дом.

По факту смерти пенсионера начали уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины с пометкой «самоубийство». Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что пожар в многоэтажке напугал одесситов, клубы густого дыма повалили из окон: видео ЧП

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