Два десятка спасателей тушили пожар, который вспыхнул в коммунальной квартире в центре Одессы
Подробности происшествия рассказали в пресс-службе областного ГСЧС, передает Politeka.net
Возгорание началось в 07:54 в четырехэтажном жилом доме на улице Конной.
Прибывшие на место пожарники увидели, что на третьем этаже здания в общем коридоре коммунальной квартиры загорелась электрощитовая.
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Огонь удалось потушить в течение 20 минут. За это время успело выгореть 10 квадратных метров площади.
Во время тушения из задымлённой квартиры была спасена пострадавшая 17-летняя девушка. Её передали медикам скорой помощи.
Отмечается, что в ликвидации огня приняли участие 21 человек личного состава и 5 пожарных расчётов.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области пожарники потушили возгорания в доме, но спасти пострадавшего не удалось.
Смертельный пожар разгорелся в селе Малаивцы Окнянского района.
Так, 15 февраля в 20.11 в ГСЧС поступил сигнал о том, что горит частный дом. Как выяснилось, там загорелись вещи.
Пожар на площади 2 кв. метра был потушен через полчаса, но спасти 62-летнего хозяина дома не удалось. Его обгоревшее тело нашли на пепелище.
По предварительным данным, к возгоранию привело нарушение правил пожарной безопасности. По словам родственников, мужчина имел проблемы с психическим здоровьем и мог сам поджечь дом.
По факту смерти пенсионера начали уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины с пометкой «самоубийство». Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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