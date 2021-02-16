Полиция и родственники просят помочь с поисками 17-летней девушки, которая бесследно пропала еще на прошлой неделе в Одессе
Как передает Politeka.net, такая информация появилась на сайте Нацполиции в Одесской области.
Несовершеннолетняя Анастасия Андреевна Обущак, 2003 года рождения, вышла из дома 12 февраля и с тех пор обратно не возвращалась.
Приметы пропавшей: рост 160-165 см, худощавого телосложения, темно-каштановые волосы, глаза темно-зеленые.
Была одета в темно-синюю куртку, черные джинсы и черные угги.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Полякова аж завопила, поняв, кто Стрекоза на шоу "Маска", момент попал на видео: "Я говорила вам!"
Роковой взрыв прогремел в Одессе, первые подробности ЧП: "у ребенка оторвало..."
Могилевская не сдержала чувств и слилась в поцелуе с любимым прямо на людях: фото счастливой парочки
"Он давно хотел пойти на этот мост": друг школьника, с которым произошло несчастье в Харькове, огорошил рассказом
С любой информацией о местонахождении девушки, просят позвонить в отдел полиции № 1 Одесского РУП № 1 по телефону (048) 765-75-27 или по спецлинии «102».
Ранее мы сообщали, что подросток из Одессы поехал на учебу в другой город и бесследно пропал.
Об исчезновении семнадцатилетнего Андрея Ермоленко сообщили в полиции.
Как стало известно, еще 12 февраля парень уехал в город Черноморск на обучение и до сих пор не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы.
В последний раз, когда его видели был одет в вязаную темно-синюю жилетку, черные тактические джинсы, черную куртку, черную шапку с надписью Polic.
Напомним, что девочка с друзьями ограбила прикованную к постели старушку: подробности циничного преступления на Одесчине
Также Politeka сообщала, что суровая зимняя погода нанесет новый удар после выходных в Одессе: "впервые градусник покажет..."