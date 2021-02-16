Полиция и родственники просят помочь с поисками 17-летней девушки, которая бесследно пропала еще на прошлой неделе в Одессе

Как передает Politeka.net, такая информация появилась на сайте Нацполиции в Одесской области.

Несовершеннолетняя Анастасия Андреевна Обущак, 2003 года рождения, вышла из дома 12 февраля и с тех пор обратно не возвращалась.

Приметы пропавшей: рост 160-165 см, худощавого телосложения, темно-каштановые волосы, глаза темно-зеленые.

Была одета в темно-синюю куртку, черные джинсы и черные угги.

С любой информацией о местонахождении девушки, просят позвонить в отдел полиции № 1 Одесского РУП № 1 по телефону (048) 765-75-27 или по спецлинии «102».



Ранее мы сообщали, что подросток из Одессы поехал на учебу в другой город и бесследно пропал.

Об исчезновении семнадцатилетнего Андрея Ермоленко сообщили в полиции.

Как стало известно, еще 12 февраля парень уехал в город Черноморск на обучение и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы.

В последний раз, когда его видели был одет в вязаную темно-синюю жилетку, черные тактические джинсы, черную куртку, черную шапку с надписью Polic.

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