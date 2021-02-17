Теплые зимы привели к тому, что не только коммунальщики, но даже птицы перестали ожидать холодов.

Об этом пишет "Одесская Жизнь".

Перелетные птицы обычно стараются мигрировать в более теплый климат. Однако предыдущие несколько теплых зим сбили четкий природный механизм пернатых.

Появились сообщения, что такие птицы, как лебеди все чаще остаются зимовать в южных регионах Украины.

Однако, в этом году, зима решила напомнить о себе украинцам. Сильные снегопады морозы обрушились даже на юг страны. И водоплавающие птицы, которые не смогли улететь попали в ловушку.

В Одесской области в пгт Саврань спасатели ГСЧС спасли лебедя, который вмерз в лед на реке.

Областное управление ГСЧС сообщило, что птица застряла в сковавшем Южный Буг льду.

Действуя совместно со специалистами управления охоты и рыбалки спасателям удалось освободить лебедя из ледяной ловушки.