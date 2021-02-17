Теплые зимы привели к тому, что не только коммунальщики, но даже птицы перестали ожидать холодов.
Об этом пишет "Одесская Жизнь".
Перелетные птицы обычно стараются мигрировать в более теплый климат. Однако предыдущие несколько теплых зим сбили четкий природный механизм пернатых.
Появились сообщения, что такие птицы, как лебеди все чаще остаются зимовать в южных регионах Украины.
Однако, в этом году, зима решила напомнить о себе украинцам. Сильные снегопады морозы обрушились даже на юг страны. И водоплавающие птицы, которые не смогли улететь попали в ловушку.
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В Одесской области в пгт Саврань спасатели ГСЧС спасли лебедя, который вмерз в лед на реке.
Областное управление ГСЧС сообщило, что птица застряла в сковавшем Южный Буг льду.
Действуя совместно со специалистами управления охоты и рыбалки спасателям удалось освободить лебедя из ледяной ловушки.
Для освобождения птицы было принято решение использовать металлическую лодку. Прежде всего напуганный лебедь не смог бы повредить борта. А также, металлическая лодка лучше скользит по льду.
Напомним, в Одесской области похвасталась убийством собаки породы хаски.
Как сообщала Politeka, в Одесской области соседи отомстили за убийство любимца.
Также Politeka писала, в Одессе школьные хулиганы взорвали батарею, коридоры заливает горячая вода.