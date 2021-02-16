В одной из школ Одессы ученики взорвали батарею петардой
В результате кипятком залило весь коридор. Происшествие случилось в школе №44.Об этом сообщают в Телеграм-канале "Подслушано Одесса" и публикуют видео в придачу, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
«Взорвали петардой батарею в 44 школе, теперь потоп», - говорится в публикации.
На обнародованных кадрах, можно увидеть, как группа людей выметает горячую воду из школьного коридора.
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Что стало настоящей причиной аварии пока не ясно.
Одесситы уже принялись комментировать инцидент в сети, некоторые с юмором.
«Ничего себе»,
«А раньше в унитазы кидали»,
«Так пусть эти недоумки малолетние убирают»,
«Аквадискотека»,
«Ну хоть будет что-то вспомнить ребятам на встрече выпускников через 20 лет»,
«Сил и терпения уборщицам, которые это убирают, а ведь в основном там работают пожилые люди»,
«И смех и грех, ну а кто не хотел взорвать школу», - пишут в сети.
Ранее мы сообщали, что в Одессе 14-летний мальчик пострадал в результате взрыва петарды.
Подросток у себя дома в Сабанском переулке пытался распилить петарду, в результате чего она сдетонировала у мальчика в руках.
Пострадавший был госпитализирован в Одесскую областную детскую больницу. У него были оторваны ногтевые фаланги на трех пальцах левой руки.
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