На Одесчине женщина застрелила собаку и решила этим похвастаться

Об этом в социальных сетях сообщила общественная зоозащитная организация "Закон природы".

ЧП случилось в селе Красноселка.

"Женщина убила соседскую хаски за то, что та воровала кур... Лицо, совершившее убийство, сфотографировала труп собаки и сбросила его в вайбер-чат села. После того, как в чате поднялась буря критики и угроз, автор удалил фото и быстро убрал тело расстрелянной животного", - сообщили общественные деятели.

На место происшествия выехала полиция и волонтеры из Одессы, местные жители рассказали, что кур задушила лиса, а не собака.

Фото можно увидеть здесь.

Ранее мы писали, что в Одессе вандалы изуродовали скульптуру.

Одну из двух парных скульптур львов возле Воронцовского дворца в Одессе испортили вандалы.

Фигуры перенесли на нынешнее место после Второй мировой войны и представляют собой большие скульптуры львов, которые держат лапу на шаре.

Несколько лет тому назад их полностью отреставрировали, но вандалы сорвали свою злость на скульптурах.

Напомним, что у берегов Одессы ветер поднял трехметровые волны, видео: "Такого моря вы еще не видели".

Как сообщала Politeka, стихия выйдет из-под контроля в Одессе, жителей просят оставаться дома: объявлено штормовое предупреждение.

Также Politeka писала, перекрыто движение: ограничен проезд по одесской трассе, детали срочного решения.