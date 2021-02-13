На Одесчине женщина застрелила собаку и решила этим похвастаться
Об этом в социальных сетях сообщила общественная зоозащитная организация "Закон природы".
ЧП случилось в селе Красноселка.
"Женщина убила соседскую хаски за то, что та воровала кур... Лицо, совершившее убийство, сфотографировала труп собаки и сбросила его в вайбер-чат села. После того, как в чате поднялась буря критики и угроз, автор удалил фото и быстро убрал тело расстрелянной животного", - сообщили общественные деятели.
На место происшествия выехала полиция и волонтеры из Одессы, местные жители рассказали, что кур задушила лиса, а не собака.
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Фото можно увидеть здесь.
Ранее мы писали, что в Одессе вандалы изуродовали скульптуру.
Одну из двух парных скульптур львов возле Воронцовского дворца в Одессе испортили вандалы.
Фигуры перенесли на нынешнее место после Второй мировой войны и представляют собой большие скульптуры львов, которые держат лапу на шаре.
Несколько лет тому назад их полностью отреставрировали, но вандалы сорвали свою злость на скульптурах.
Напомним, что у берегов Одессы ветер поднял трехметровые волны, видео: "Такого моря вы еще не видели".
Как сообщала Politeka, стихия выйдет из-под контроля в Одессе, жителей просят оставаться дома: объявлено штормовое предупреждение.
Также Politeka писала, перекрыто движение: ограничен проезд по одесской трассе, детали срочного решения.