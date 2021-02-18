В Одессе от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался известный ресторатор Валерий Гончарко

Об этом сообщил телеграм-канал «Одесса-Инфо».

Отмечается, что Валерий Гончарко провёл 54 дня в клинике «Одрекс».

Гончарко был основателем и совладельцем ресторанов Zara pizzara, «Трубадур», Gallo, отеля «Айвазовский».

А тем временем число зараженных, которых начали фиксировать на территории Одесчины снова возросло.

По состоянию на 18 февраля в Одесской области зарегистрировали 201 новый случай заболевания коронавирусной болезнью. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

За время пандемии уже успели переболеть 83 тысячи 885 жителей региона.

За минувшие сутки зафиксировали 5 летальных случаев, в то же время общее число погибших достигло 1389 человек.

Выздоровели 77122 пациентов, 5374 болеют, у 86611 подозревают коронавирус.

Ранее мы сообщали, что у человека коронавирус может протекать совсем по-разному, потому у некоторых появляются нехарактерные симптомы.

Наиболее распространенными симптомами коронавируса являются общая сильная слабость, головная боль, боли в мышцах и суставах, потеря обоняния и вкуса. А вот нетипичными признаками могут быть рвота, диарея, тошнота.

"Также это температура, кашель, высокое давление, удушье. Среди менее распространенных симптомов коронавируса можно выделить тошноту, рвоту, диарею. Также коронавирус может скрываться за конъюнктивитом и болями в глазах", - поведала семейный врач Елена.

Напомним, что вирус забрал жизни почти десятка одесситов всего за сутки: известно, что сейчас происходит в регионе

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