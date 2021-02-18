Автомобиль патрульной полиции наехал на пешехода, который шел по тротуару

Происшествие случилось вечером, 17 февраля, коло супермаркета «АТБ», расположенного на улице Екатерининской, 90 напротив Привоза. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "Ху*вая Одесса" и показали видео момента аварии, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Сообщается, что полицейская машина резко двинулась с места и наехала на женщину. ЧП оказалось настолько серьезным, что прохожим пришлось поднимать автомобиль, чтобы извлечь потерпевшую из-под колес.

Пострадавшей оказалась женщина 62 лет, а за рулем автомобиля также находилась женщина.

При этом версии людей разняться: по одной из них - сотруднице полиции, которая на тот момент сидела за рулем авто, стало плохо, по второй – она перепутала педали и случайно дала "по газам".

«Не плохо сотруднику стало, она сидела на пассажирском сидении и, как я понимаю, захотела запустить авто чтобы согреться, а авто стояло на передаче и поехало. Потом стояла возле машины и плакала, говорила, что она не хотела», - говорит утверждает мужчина очевидец.

В пресс-службе одесской патрульной уже отреагировали на событие сообщив, что полиция начала служебное расследование по факту наезда на пешехода.

«62-летней женщине после наезда служебного автомобиля оказана неотложная медицинская помощь без дальнейшей госпитализации», - рассказали копы.

Полиция начала служебное расследование по факту наезда на пешехода на тротуаре в центре Одессы на Екатерининской, 90 у магазина АТБ.

«62-летней женщине после наезда служебного автомобиля оказана неотложная медицинская помощь без дальнейшей госпитализации», - сказано в сообщении. pic.twitter.com/tvCffu3I2a — Трасса Е-95 (@9kaPpBEUV1SDtd8) February 17, 2021

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