В Одессе на посёлке Котовского человек упал из окна многоэтажного дома
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на местные Telegram-каналы, которые публикуют жуткие кадры с места происшествия.
Известно, что трагедия произошла в среду, 17 февраля, в жилом комплексе Solaris на улице Академика Сахарова.
Мужчина упал с десятого этажа высотного дома и от полученных травм скончался еще до приезда "скорой помощи".
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У пострадавшего сломаны обе ноги, рука, а также проломлен череп.
Пока неизвестно, при каких обстоятельства одессит выпал из окна, однако очевидцы говорят о самоубийстве.
На месте работала следственно-оперативная группа, которые выясняла все обстоятельства инцидента.
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Отмечается, что Валерий Гончарко провёл 54 дня в частной клинике «Одрекс».
Гончарко был основателем и совладельцем ресторанов Zara pizzara, «Трубадур», Gallo, отеля «Айвазовский».
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