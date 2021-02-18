В Одессе на посёлке Котовского человек упал из окна многоэтажного дома

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на местные Telegram-каналы, которые публикуют жуткие кадры с места происшествия.

Известно, что трагедия произошла в среду, 17 февраля, в жилом комплексе Solaris на улице Академика Сахарова.

Мужчина упал с десятого этажа высотного дома и от полученных травм скончался еще до приезда "скорой помощи".

У пострадавшего сломаны обе ноги, рука, а также проломлен череп.

Пока неизвестно, при каких обстоятельства одессит выпал из окна, однако очевидцы говорят о самоубийстве.

На месте работала следственно-оперативная группа, которые выясняла все обстоятельства инцидента.

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Отмечается, что Валерий Гончарко провёл 54 дня в частной клинике «Одрекс».

Гончарко был основателем и совладельцем ресторанов Zara pizzara, «Трубадур», Gallo, отеля «Айвазовский».

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