Новый циклон под названием Юкон надвигается на Одессу

По данным синоптиков, он принесет швальный ветер, а также долгожданное потепление, Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей на четверг, 18 февраля, передает Politeka.net

С циклоном придут в Одессу теплые воздушные массы, а также небольшие осадки в виде снега, однако расслабляться жителям не стоит, так как к вечеру зима продолжит лютовать и ударят морозы.

Климатологи предупреждают, что во второй половине дня поднимется северный штормовой ветер с порывами 14-17 метров в секунду.

В Одессе на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Ночной снег к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.

Утром температура составит -3- 2 градуса, однако днем воздух прогреется до нуля. Заметно похолодает к вечеру, температура начнет опускаться от -2 до -6, а ночью градусник покажет 10 градусов мороза.

По народному календарю 18 февраля отмечается день памяти мученицы Агафии. Cвятую Агафью называли «поминальницей», потому что в этот день было принято поминать предков. Еще эту святую называли Коровница, поскольку она «коров оберегает от болезней».

Наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет «дружной», а лето — сухим и жарким.

Напомним, что у берегов Одессы ветер поднял трехметровые волны, видео: ""Такого моря вы еще не видели"

Как сообщала Politeka, стихия выйдет из-под контроля в Одессе, жителей просят оставаться дома: объявлено штормовое предупреждение

Также Politeka писала, перекрыто движение: ограничен проезд по одесской трассе, детали срочного решения