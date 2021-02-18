В Одессе загорелся недостроенный многоэтажный дом, есть жертвы

Пожар случился рано утром, 18 февраля. Кадрами поделились в телеграм-канале "Ху*вая Одесса", передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

«ЖК Аквамарин на Фонтанской дороге. Пару часов назад горел 5 этаж новостроя. Сгорел охранник», - говорится в сообщении телеграм-канала.

Как проинформировали в пресс-службе областного ГСЧС, в 07:30 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в квартире на 5-м этаже 20-ти этажного дома по адресу: м. Одеса, Киевский р-н, ул. Фонтанская дорога, 118А, дом 3. Это строящийся жилой комплекс "Аквамарин".

Пожар был небольшим, огонь успел охватить всего пять квадратных метров площади, однако привел к трагическим последствиям. Во время тушения спасатели обнаружили труп мужчины.

По предварительной информации, это охранник ЖК. Установлением его личности сейчас занимаются следователи.

Возгорание ликвидировали в 7:56.

Ранее мы сообщали, что два десятка спасателей тушили пожар, который вспыхнул в коммунальной квартире в центре Одессы.

Возгорание началось в 07:54 в четырехэтажном жилом доме на улице Конной.

Прибывшие на место пожарники увидели, что на третьем этаже здания в общем коридоре коммунальной квартиры загорелась электрощитовая.

Огонь удалось потушить в течение 20 минут. За это время успело выгореть 10 квадратных метров площади.

Во время тушения из задымлённой квартиры была спасена пострадавшая 17-летняя девушка. Её передали медикам скорой помощи.

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