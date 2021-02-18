Юноше светит до 10 лет тюрьмы

В Одесской области несовершеннолетний племянник забил до смерти своего родственника

Жестокое убивство произошло в одном из сел Окнянского района, сообщили в пресс-службе областного ГУНП, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Как рассказала мать 32-летнего погибшего, ее сын пришел домой весь в крови, лег спать, а на утро она обнаружила его без признаков жизни. Женщина обратилась в полицию, умолчав, кто мог его так сильно избить.

В последствии выяснилось, что мужчина отдыхал в компании друзей, среди которых был его 17-летний племянник. Уже там между родственниками вспыхнула ссора, которая продолжилась по дороге домой. Разъяренный замечаниями подросток сбил дядю с ног, избил его ногами по голове, туловищу и ушел.

Как установили эксперты, мужчина умер от отека мозга, закрытой черепно-мозговой травмы и множественных переломов ребер.

Полиция заключила фигуранта в изолятор временного содержания. Парню грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что в городе Черноморске Одесской области до смерти избили 88-летнюю пенсионерку.

Пожилая женщина умерла в реанимационном отделении городской больницы, у нее была тяжелая открытая черепно-мозговая трамва.

Как выяснилорсь впоследствии, телесные повреждения пенсионерке причинил её 50-летний сын, у которого имеется психическое расстройство.

Пару лет назад этот же мужчина отправил на тот свет своего родного отца, но уголовное дело правоохранители решили не возбуждать, так как злоумышленник был признан неадекватным.

Напомним, что пожилой одессит совершил безжалостный поступок, видео трагедии.

Как сообщала Politeka, сын зарезал родного отца в день рождения: детали большой беды в Одессе.

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