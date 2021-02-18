На территории Одесской области обнаружены древние останки неизвестного животного
Как передает Politeka.net, об интересных находках сообщил известный биолог Иван Русев на своей странице в Фейсбук, где обнародовал кости древнего обитателя.
"Пока не ясно, мамонт это или мастодонт, а может и иной древний обитатель Причерноморья, живший миллионы лет назад. Это должна показать экспертиза, которую проведут профильные ученые, которые согласятся профессионально определить возраст найденных костей",- написал Русев.
Ученый отметил, что останки нашли на уровне 3 метров от поверхности земли в глиняном обрыве лимана Алибей.
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«Место специально не указываю, чтобы не было паломничества», - добавил Русев.
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