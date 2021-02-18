За один день в Одессе произошло две аварии с участием автомобилей скорой помощи
Первая авария случилась днем на перекрестке улиц Польской и Бунина в центре города, сообщает телеграм-канал «ХО», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Там джип БМВ не пропустил карету скорой помощи, которая ехала со включенной сиреной. В результате произошло столкновение на большой скорости.
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Во время аварии в салоне медицинской машины находилась женщина с маленьким ребенком. Для того чтобы доставить их в больницу, на место вызвали еще одну карету медиков.
Второе ДТП зафиксировали вечером того же дня. Кадры происшествия на Николаевской дороге показали в Telegram-канале «Новости Одессы».
Сообщается, что водитель скорой повернул на право и не заметил трамвай №7, который двигался в сторону Пересыпи. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших, однако автомобиль и трамвай получили механические повреждения.
В пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс», добавили, что движение трамвайных маршрутов №1,7 было временно приостановлено.
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