Две аварии за день

За один день в Одессе произошло две аварии с участием автомобилей скорой помощи

Первая авария случилась днем на перекрестке улиц Польской и Бунина в центре города, сообщает телеграм-канал «ХО», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Там джип БМВ не пропустил карету скорой помощи, которая ехала со включенной сиреной. В результате произошло столкновение на большой скорости.

Во время аварии в салоне медицинской машины находилась женщина с маленьким ребенком. Для того чтобы доставить их в больницу, на место вызвали еще одну карету медиков.

Второе ДТП зафиксировали вечером того же дня. Кадры происшествия на Николаевской дороге показали в Telegram-канале «Новости Одессы».

Сообщается, что водитель скорой повернул на право и не заметил трамвай №7, который двигался в сторону Пересыпи. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших, однако автомобиль и трамвай получили механические повреждения.

В пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс», добавили, что движение трамвайных маршрутов №1,7 было временно приостановлено.

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