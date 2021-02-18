В министерстве образования объяснили, как будут учиться школьники после введения адаптивного карантина в Украине

Разъяснение сделал министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

Отметим, что адаптивный карантин начнет действовать с 24 февраля. Соответствующее решение приняли на заседании правительства в среду, 17 февраля.

Регионы предлагают поделить на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны, в которых карантин будет зависеть от эпидемической ситуации.

Министра образования отметил, что с 24 февраля на всей территории Украины устанавливается "желтый" уровень, согласно которому запрещается посещение учебных заведений соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения.

Также запрещено проведение массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием соискателей образования из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей).

По словам Шкарлета, "красный" уровень определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения.

"В случае установления "красного" уровня будут продолжать работу детсады и специальные учебные заведения, учащиеся 1-4 классов будут учиться в обычном режиме. Для всех остальных соискателей образования вводится дистанционное обучение", — сообщил министр.

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