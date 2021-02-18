В Одесской области обнаружили замерзшее тело человека

Жуткую находку обнаружили между Тузлами и Базарьянкой, на берегу лимана в Татарбунарском районе. Фотоснимок обнародовали очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net.

В тоже время в полиции сообщили, что на месте уже работают правоохранители. Тело отправят на экспертизу. Более детальная информация будет несколько позже.

По предварительной информации, это труп мужчины, который замер в следствии аномальных морозов для этой местности.

А тем временем синоптики сообщили о том, что зима не собирается так просто сдаваться и уже завтра обрушится на Одесскую область с новой силой.

В пятницу, 19 февраля обещается очередная порция морозов, температура опуститься до -10 градусов.

В Одессе все время будет стоять облачная погода, днем облака ненадолго рассеятся, чтобы вечером снова появиться. Ветер будет дуть сменных направлений, 15-18 метров в секунду. Ночью похолодает до 10-15 °С ниже нуля, днем температура поднимется около 3-8 °С мороза. Осадков в этот день синоптики не обещают.

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