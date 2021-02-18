В Одессе сильный шторм ознаменовался уничтожением пляжа

Последствия стихии показали местные СМИ и очевидцы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

В частности, после шторма был уничтожен один из пляжей на 16-й станции Фонтана. Его буквально смыло волнами.

Теперь вместо песка одесситы видят бурлящую воду возле подпорных стен набережной.

Как рассказала сотрудница кафе, находящегося на побережье, пляж шириной в несколько десятков метров исчез всего за один день.

А около "Гоголя у моря" треснула бетонная плита.

«Я думаю, что месяц другой и здесь уже не будет этого пирса», - говорит одесситка на видео.

А тем временем синоптики сообщили о том, что зима не собирается так просто сдаваться и уже завтра обрушится на Одесскую область с новой силой.

В пятницу, 19 февраля обещается очередная порция морозов, температура опуститься до -10 градусов.

По прогнозам метеорологов, в Одессе все время будет стоять облачная погода, днем облака ненадолго рассеятся, чтобы вечером снова появиться. Ветер будет дуть сменных направлений, 15-18 метров в секунду. Ночью похолодает до 10-15 °С ниже нуля, днем температура поднимется около 3-8 °С мороза. Осадков в этот день синоптики не обещают.

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