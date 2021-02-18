В Одесской области преступники стали всё чаще покушаться на личные вещи детей, особенно телефоны

Так, одного из школьников ограбили, когда он возвращался из учебного заведения домой. Об этом более подробно рассказали на сайте Нацполиции области, передает Politeka.net.

В городе Белгород-Днестровском 12-летний мальчик шел из школы домой, когда к нему подошел незнакомец и отобрал телефон.

Ребенок немедля обратился к прохожим, которые вызвали полицейских.

По горячи следам удалось разыскать грабителя и задержать его. Им оказался 18-летний местный житель, при нем нашли смартфон ребенка.

Злоумышленнику грозит до четырех лет тюрьмы за грабеж.

Ранее мы сообщали, что в Одессе будут судить преступную банду, состоящую из молодых девушек и парней.

Они подозреваются в серии разбойных нападений и грабежей.

Преступная группировка состояла из 4 человек. Двое юношей и две девушки в течение октября-ноября прошлого года совершили 8 грабежей и разбоев с применением насилия на территории Одессы.

Подозреваемые разработали план, по которому отнимали у своих жертв мобильные телефоны, часы, драгоценные украшения и наличные деньги. Сумма нанесенного ущерба составляет порядка 130 000 гривен. Если суд докажет их вину, то злоумышленникам грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества. Напомним, что трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."

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