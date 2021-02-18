В Одессе простились с известным оперным певцом Анатолием Бойко
Как сообщает пресс-служба горсовета, 18 февраля люди пришли проводить в последний путь выдающегося певца, который скончался в понедельник. На церемонию прощания пришел также мэр Одессы Геннадий Труханов.
Известно, что солист Одесского национального академического театра оперы и балета, народный артист Украины Анатолий Бойко скончался в возрасте 76 лет.
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Свою карьеру в одесской опере Бойко начал в далеком 1972 году и до последних дней оставался верным этой сцене.
За четыре десятилетия он исполнил все ведущие басовые партии в таких постановках как:
«Трубадур» Джузеппе Верди, «Хованщина» Модеста Мусоргского, «Князь Игорь» Александра Бородина, «Орлеанская дева» Петра Чайковского, «Фауст» Шарля Гуно, «Борис Годунов», «Петр I», «Моцарт и Сальери», «Иоланта» и десятках других.
«Память об Анатолии Бойко навсегда останется в сердцах поклонников его таланта», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Валерий Гончарко провёл 54 дня в частной клинике «Одрекс».
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