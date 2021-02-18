В Одессе простились с известным оперным певцом Анатолием Бойко

Как сообщает пресс-служба горсовета, 18 февраля люди пришли проводить в последний путь выдающегося певца, который скончался в понедельник. На церемонию прощания пришел также мэр Одессы Геннадий Труханов.

Известно, что солист Одесского национального академического театра оперы и балета, народный артист Украины Анатолий Бойко скончался в возрасте 76 лет.

Свою карьеру в одесской опере Бойко начал в далеком 1972 году и до последних дней оставался верным этой сцене.

За четыре десятилетия он исполнил все ведущие басовые партии в таких постановках как:

«Трубадур» Джузеппе Верди, «Хованщина» Модеста Мусоргского, «Князь Игорь» Александра Бородина, «Орлеанская дева» Петра Чайковского, «Фауст» Шарля Гуно, «Борис Годунов», «Петр I», «Моцарт и Сальери», «Иоланта» и десятках других.

«Память об Анатолии Бойко навсегда останется в сердцах поклонников его таланта», - говорится в сообщении.

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