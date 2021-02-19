В Одессе вторые сутки разыскивают без вести пропавшую Марианну Штирбул, которой всего 12 лет

Об этом на странице в социальной сети фейсбук сообщила пресс-служба Напполиции в Одесской области, передает Politeka.net

Известно, что несовершеннолетняя вышла из дома в среду, 17 февраля и с тех пор о ней никто ничего не слышал.

На вид девочке 12-14 лет, рост 160-165 см, волосы светлые, прическа - каре.

В последний раз, когда ее видели была одета в бордовую куртку, разноцветные ботинки с красной подошвой.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемой, просят позвонить в отдел полиции по телефону (048) 765-75-27 или по спецлинии «102».

До этого мы сообщали, что полиция и родственники просили помочь с поисками 17-летней девушки, которая бесследно пропала еще на прошлой неделе в Одессе.

Несовершеннолетняя Анастасия Андреевна Обущак, 2003 года рождения, вышла из дома 12 февраля и с тех пор обратно не возвращалась.

Приметы пропавшей: рост 160-165 см, худощавого телосложения, темно-каштановые волосы, глаза темно-зеленые.

Была одета в темно-синюю куртку, черные джинсы и черные угги.

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